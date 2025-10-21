Сегодня исполняется 80 лет художнику, эссеисту Григорию Брускину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Брускин

Фото: PhotoXpress Григорий Брускин

Фото: PhotoXpress

Его поздравляет основатель и директор Мультимедиа Арт Музея, академик Российской академии художеств Ольга Свиблова:

— Гриша, дорогой, с днем рождения! Слово «юбилей» неприменимо к художнику, фонтанирующему новыми изумительными, потрясающими проектами. Будь в Здравии, будь в Силе, великий Мастер! Ты не забронзовевший, а живой, трепетно чувствующий мир, открытый миру и постоянно задающий вопросы себе и нам человек. Многих новых творческих открытий!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»