Сегодня исполняется 90 лет саксофонисту, народному артисту РФ Алексею Козлову

Его поздравляет руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин:

— Уважаемый Алексей Семенович! От всего сердца поздравляю вас с 90-летием — значимой и впечатляющей датой. Вся сегодняшняя джазовая культура Москвы пронизана искренним и безграничным уважением лично к Вам и к Вашему вкладу в ее создание практически с нуля. Основанный Вами джазовый клуб стал одним из лучших центров джазовой музыки в нашем городе, постоянным участником нашего Московского джазового фестиваля. К своему 90-летию Вы стали обладателем, пожалуй, лучшего подарка, который только можно пожелать для увлеченного, творческого человека. Это признание и искренняя благодарность миллионов (уверен, что будет уместно исчислять именно миллионами) последователей, единомышленников, учеников, любителей джаза, людей, которых Вы увлекли своей музыкой. От всей души желаю Вам здоровья, поддержки друзей и единомышленников и долгих лет жизни! С юбилеем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»