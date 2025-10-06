Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 010 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8553. 3. (3). Кори Гауфф — 7263. 4 (4). Аманда Анисимова (обе — США) — 5989. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4698. 6 (7). Джессика Пегула — 4653. 7 (6). Мэдисон Киc (обе — США) — 4459. 8. (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4156. 9 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3898. 10. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3678. 11. (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3253. 12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2723. 13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2606. 14 (17). Эмма Наварро (США) — 2515. 15 (16). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2453. 16 (14). Наоми Осака (Япония) — 2379. 17 (27). Линда Носкова (Чехия) — 2310. 18 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2056. 19 (20). Дарья Касаткина (Австралия) — 2051. 20. (21). Людмила Самсонова — 2049… 29 (30). Вероника Кудерметова — 1563…34 (29). Анна Калинская — 1472… 51 (59). Анастасия Потапова — 1186. 52 (49). Анастасия Павлюченкова — 1185… 72 (71). Анна Блинкова — 919… 73 (76). Полина Кудерметова — 919…83 (87). Анастасия Захарова — 858… 90 (89). Камила Рахимова (все — Россия) — 803.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.