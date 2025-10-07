Сегодня исполняется 40 лет генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Баканову

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Баканов

Его поздравляет президент РАН Геннадий Красников:

— Уважаемый Дмитрий Владимирович! Рад поздравить Вас с Днем рождения. На посту генерального директора госкорпорации «Роскосмос» сегодня перед Вами стоят ответственные задачи, связанные с укреплением позиций нашей страны как мировой космической державы, воплощением в жизнь масштабных технологических проектов, развитием научного космоса. Не сомневаюсь, что Ваши профессиональные и личные качества, умение трудиться с самоотдачей, добиваться высоких результатов помогут Вам в этой важной работе. В этот замечательный день от всей души желаю Вам здоровья, неиссякаемых сил и новых успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»