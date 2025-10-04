США выпустят монету в $1 с изображением Трампа

В США планируют выпустить монету номиналом $1 с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия провозглашения независимости страны.

Разработку монеты подтвердили советник сенатора Стив Гест, казначей США Брэндон Бич и представитель Министерства финансов. Господин Бич отметил, что детали будут обнародованы после завершения шатдауна.

На монете, согласно черновому варианту, на лицевой стороне изображен профиль Трампа и надписи «Liberty» и «In God We Trust». На оборотной — Дональд Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага, слова «Fight, Fight, Fight».

По словам представителя Минфина, проект «хорошо отражает устойчивый дух нашей страны под историческим руководством президента Трампа», несмотря на препятствия, создаваемые «радикальными левыми».