Сегодня исполняется 55 лет актеру, режиссеру, продюсеру Алексею Аграновичу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Агранович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Агранович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет режиссер, драматург, художник Савва Савельев:

— Дорогой Лёша, поздравляю тебя с полукруглой датой! Когда мне предложили написать тебе здесь пару ласковых, я сильно засомневался. Ну, что я могу о тебе сказать? Что для меня ты последний романтик?! Отчаянный романтик, Дон Кихот нашего времени, стоик?! Умом не понять, кто тебя тянет за язык, за руки и ноги начинать что-то новое? Организовывать кинофестивали, гастроли, церемонии, собирать людей, смотреть им в глаза своими печально-лукавыми глазами и говорить: а давайте… Никто не тянет, никто над тобой не стоит. Но вот ведь придумываешь, собираешь, смотришь в глаза. Что я могу о тебе сказать? Что не знаю другого такого человека, который в любой компании свой?! С чиновниками и музыкантами, с киношниками и бизнесменами, с футболистами и лингвистами. Уникальный Лёша Агранович. Жена у тебя — звезда, с ней я с радостью репетирую, дети твои дадут еще всем нам прикурить. Что я могу о тебе сказать? Здоровья тебе, сил и радости! Чокнемся, друг мой. Посмеемся. Слова оставим в стороне. Люблю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»