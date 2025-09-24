Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Праздник урожая

В Ярославле агропромышленная ярмарка собрала 23 тысячи гостей

На Советской площади в столице Золотого кольца 20 и 21 сентября состоялась межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «ЯрАгро-2025». На ней почти 150 региональных производителей, фермеров и ремесленников представили свою продукцию. На прилавках было большое разнообразие товаров — от овощей и фруктов до сувениров и пирогов. Ярмарка собрала за два дня 23 тыс. посетителей. Как прошла выставка-ярмарка — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Участница ярмарки

Участница ярмарки

Фото: Правительство Ярославской области

Мастер-класс по рукоделию для детей

Мастер-класс по рукоделию для детей

Фото: Правительство Ярославской области

Сушки из Мышкина

Сушки из Мышкина

Фото: Правительство Ярославской области

Участники ярмарки от Некоузского района «встречают хлебом-солью»

Участники ярмарки от Некоузского района «встречают хлебом-солью»

Фото: Правительство Ярославской области

Участница ярмарки в аккуратном кокошнике и необычных украшениях

Участница ярмарки в аккуратном кокошнике и необычных украшениях

Фото: Правительство Ярославской области

Угощение на ярмарке

Угощение на ярмарке

Фото: Правительство Ярославской области

Территория рыбинской продукции

Территория рыбинской продукции

Фото: Правительство Ярославской области

Участники ярмарки в народных костюмах

Участники ярмарки в народных костюмах

Фото: Правительство Ярославской области

Пирог с символом Ярославской области — медведь с секирой

Пирог с символом Ярославской области — медведь с секирой

Фото: Правительство Ярославской области

Мастер-класс

Мастер-класс

Фото: Правительство Ярославской области

Зона переславской продукции

Зона переславской продукции

Фото: Правительство Ярославской области

Игра на деревянных ложках и гармони создавала праздничное настроение

Игра на деревянных ложках и гармони создавала праздничное настроение

Фото: Правительство Ярославской области

Овощи были представлены креативно

Овощи были представлены креативно

Фото: Правительство Ярославской области

Концерт

Концерт

Фото: Правительство Ярославской области

Министр АПК и потребительского рынка ЯО Евгений Тихонов, председатель областной думы Михаил Боровицкий и первый зампред правительства области Денис Хохряков (слева-направо)

Министр АПК и потребительского рынка ЯО Евгений Тихонов, председатель областной думы Михаил Боровицкий и первый зампред правительства области Денис Хохряков (слева-направо)

Фото: Правительство Ярославской области

Герб Некоуза в съедобном исполнении

Герб Некоуза в съедобном исполнении

Фото: Правительство Ярославской области

Стильная презентация урожая

Стильная презентация урожая

Фото: Правительство Ярославской области

Участницы ярмарки

Участницы ярмарки

Фото: Правительство Ярославской области

Сувенирная продукция

Сувенирная продукция

Фото: Правительство Ярославской области

Работа над глиняным изделием

Работа над глиняным изделием

Фото: Правительство Ярославской области

Символ региона уже в человеческий рост и в окружении пирогов и малины

Символ региона уже в человеческий рост и в окружении пирогов и малины

Фото: Правительство Ярославской области

Баянист

Баянист

Фото: Правительство Ярославской области

Ребенок делает тряпичную куклу

Ребенок делает тряпичную куклу

Фото: Правительство Ярославской области

Выставка техники

Выставка техники

Фото: Правительство Ярославской области

Гости ярмарки

Гости ярмарки

Фото: Правительство Ярославской области

Традиционный пирог с несколькими начинками был представлен гостям и участникам ярмарки

Традиционный пирог с несколькими начинками был представлен гостям и участникам ярмарки

Фото: Правительство Ярославской области

