Праздник урожая

На Советской площади в столице Золотого кольца 20 и 21 сентября состоялась межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «ЯрАгро-2025». На ней почти 150 региональных производителей, фермеров и ремесленников представили свою продукцию. На прилавках было большое разнообразие товаров — от овощей и фруктов до сувениров и пирогов. Ярмарка собрала за два дня 23 тыс. посетителей. Как прошла выставка-ярмарка — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участница ярмарки Фото: Правительство Ярославской области Мастер-класс по рукоделию для детей Фото: Правительство Ярославской области Сушки из Мышкина Фото: Правительство Ярославской области Участники ярмарки от Некоузского района «встречают хлебом-солью» Фото: Правительство Ярославской области Участница ярмарки в аккуратном кокошнике и необычных украшениях Фото: Правительство Ярославской области Угощение на ярмарке Фото: Правительство Ярославской области Территория рыбинской продукции Фото: Правительство Ярославской области Участники ярмарки в народных костюмах Фото: Правительство Ярославской области Пирог с символом Ярославской области — медведь с секирой Фото: Правительство Ярославской области Мастер-класс Фото: Правительство Ярославской области Зона переславской продукции Фото: Правительство Ярославской области Игра на деревянных ложках и гармони создавала праздничное настроение Фото: Правительство Ярославской области Овощи были представлены креативно Фото: Правительство Ярославской области Концерт Фото: Правительство Ярославской области Министр АПК и потребительского рынка ЯО Евгений Тихонов, председатель областной думы Михаил Боровицкий и первый зампред правительства области Денис Хохряков (слева-направо) Фото: Правительство Ярославской области Герб Некоуза в съедобном исполнении Фото: Правительство Ярославской области Стильная презентация урожая Фото: Правительство Ярославской области Участницы ярмарки Фото: Правительство Ярославской области Сувенирная продукция Фото: Правительство Ярославской области Работа над глиняным изделием Фото: Правительство Ярославской области Символ региона уже в человеческий рост и в окружении пирогов и малины Фото: Правительство Ярославской области Баянист Фото: Правительство Ярославской области Ребенок делает тряпичную куклу Фото: Правительство Ярославской области Выставка техники Фото: Правительство Ярославской области Гости ярмарки Фото: Правительство Ярославской области Традиционный пирог с несколькими начинками был представлен гостям и участникам ярмарки Фото: Правительство Ярославской области Следующая фотография 1 / 26 Участница ярмарки Фото: Правительство Ярославской области Мастер-класс по рукоделию для детей Фото: Правительство Ярославской области Сушки из Мышкина Фото: Правительство Ярославской области Участники ярмарки от Некоузского района «встречают хлебом-солью» Фото: Правительство Ярославской области Участница ярмарки в аккуратном кокошнике и необычных украшениях Фото: Правительство Ярославской области Угощение на ярмарке Фото: Правительство Ярославской области Территория рыбинской продукции Фото: Правительство Ярославской области Участники ярмарки в народных костюмах Фото: Правительство Ярославской области Пирог с символом Ярославской области — медведь с секирой Фото: Правительство Ярославской области Мастер-класс Фото: Правительство Ярославской области Зона переславской продукции Фото: Правительство Ярославской области Игра на деревянных ложках и гармони создавала праздничное настроение Фото: Правительство Ярославской области Овощи были представлены креативно Фото: Правительство Ярославской области Концерт Фото: Правительство Ярославской области Министр АПК и потребительского рынка ЯО Евгений Тихонов, председатель областной думы Михаил Боровицкий и первый зампред правительства области Денис Хохряков (слева-направо) Фото: Правительство Ярославской области Герб Некоуза в съедобном исполнении Фото: Правительство Ярославской области Стильная презентация урожая Фото: Правительство Ярославской области Участницы ярмарки Фото: Правительство Ярославской области Сувенирная продукция Фото: Правительство Ярославской области Работа над глиняным изделием Фото: Правительство Ярославской области Символ региона уже в человеческий рост и в окружении пирогов и малины Фото: Правительство Ярославской области Баянист Фото: Правительство Ярославской области Ребенок делает тряпичную куклу Фото: Правительство Ярославской области Выставка техники Фото: Правительство Ярославской области Гости ярмарки Фото: Правительство Ярославской области Традиционный пирог с несколькими начинками был представлен гостям и участникам ярмарки Фото: Правительство Ярославской области