Праздник урожая
В Ярославле агропромышленная ярмарка собрала 23 тысячи гостей
На Советской площади в столице Золотого кольца 20 и 21 сентября состоялась межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «ЯрАгро-2025». На ней почти 150 региональных производителей, фермеров и ремесленников представили свою продукцию. На прилавках было большое разнообразие товаров — от овощей и фруктов до сувениров и пирогов. Ярмарка собрала за два дня 23 тыс. посетителей. Как прошла выставка-ярмарка — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
