Осенняя «весна»

В Ставрополе проходит IV Всероссийский проект-фестиваль «Российская студенческая весна». По словам организаторов, это ключевая площадка для раскрытия творческого потенциала молодежи. В 2025 году фестиваль собрал в краевой столице свыше 2 тыс. студентов средних специальных учебных заведений из большинства регионов страны. В программе форума — восемь направлений. Среди них есть и такие творческие как «Оригинальный жанр», «Арт», «Мода», «Видео» и «Медиа». Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».



Девиз проект-фестиваля — «Весна Победы», посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России Фото: пресс-служба фестиваля Мероприятие собрало более 2 тыс. участников из более чем 70 регионов страны Фото: пресс-служба фестиваля Фестиваль реализуется в рамках государственной программы поддержки молодежного творчества «Студвесна» при активной поддержке Правительства Ставропольского края и Министерства просвещения РФ Фото: пресс-служба фестиваля Церемония открытия запомнилась зрителям как интересное и яркое шоу Фото: пресс-служба фестиваля В программе фестиваля был сделан акцент на этническое многообразие народов России Фото: пресс-служба фестиваля В организации форума участвуют сотни волонтеров. Его события собирают тысячи зрителей Фото: пресс-служба фестиваля Каждая студенческая команда старается представить не только свое учебное заведение, но и свой регион Фото: пресс-служба фестиваля «Российская студенческая весна» — значимое для региона культурное событие года Фото: пресс-служба фестиваля На главной сцене фестиваля участники выступили с танцевальными и вокальными номерами Фото: пресс-служба фестиваля Участники студенческой «весны» выступили с песнями и танцами на военную тематику Фото: Станислав Маслаков Хэдлайнерами фестиваля стали российские поп- и рок-звезды. Так, 17 сентября концерт патриотических выступлений завершила кавер-группа Radio Tapok Фото: Станислав Маслаков Несмотря на середину рабочей недели, послушать звук «перегруженных гитар» пришли тысячи ставропольцев Фото: Станислав Маслаков Участники студенческой «весны» выступили с песнями и танцами на военную тематику Фото: Станислав Маслаков