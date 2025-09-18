Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Осенняя «весна»

На Ставрополье общероссийский фестиваль собрал более 2 тысяч студентов

В Ставрополе проходит IV Всероссийский проект-фестиваль «Российская студенческая весна». По словам организаторов, это ключевая площадка для раскрытия творческого потенциала молодежи. В 2025 году фестиваль собрал в краевой столице свыше 2 тыс. студентов средних специальных учебных заведений из большинства регионов страны. В программе форума — восемь направлений. Среди них есть и такие творческие как «Оригинальный жанр», «Арт», «Мода», «Видео» и «Медиа». Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

Девиз проект-фестиваля — «Весна Победы», посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России

Фото: пресс-служба фестиваля

Мероприятие собрало более 2 тыс. участников из более чем 70 регионов страны

Фото: пресс-служба фестиваля

Фестиваль реализуется в рамках государственной программы поддержки молодежного творчества «Студвесна» при активной поддержке Правительства Ставропольского края и Министерства просвещения РФ

Фото: пресс-служба фестиваля

Церемония открытия запомнилась зрителям как интересное и яркое шоу

Фото: пресс-служба фестиваля

В программе фестиваля был сделан акцент на этническое многообразие народов России

Фото: пресс-служба фестиваля

В организации форума участвуют сотни волонтеров. Его события собирают тысячи зрителей

Фото: пресс-служба фестиваля

Каждая студенческая команда старается представить не только свое учебное заведение, но и свой регион

Фото: пресс-служба фестиваля

«Российская студенческая весна» — значимое для региона культурное событие года

Фото: пресс-служба фестиваля

На главной сцене фестиваля участники выступили с танцевальными и вокальными номерами

Фото: пресс-служба фестиваля

Участники студенческой «весны» выступили с песнями и танцами на военную тематику

Фото: Станислав Маслаков

Хэдлайнерами фестиваля стали российские поп- и рок-звезды. Так, 17 сентября концерт патриотических выступлений завершила кавер-группа Radio Tapok

Фото: Станислав Маслаков

Несмотря на середину рабочей недели, послушать звук «перегруженных гитар» пришли тысячи ставропольцев

Фото: Станислав Маслаков

Участники студенческой «весны» выступили с песнями и танцами на военную тематику

Фото: Станислав Маслаков

