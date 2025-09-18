Осенняя «весна»
На Ставрополье общероссийский фестиваль собрал более 2 тысяч студентов
В Ставрополе проходит IV Всероссийский проект-фестиваль «Российская студенческая весна». По словам организаторов, это ключевая площадка для раскрытия творческого потенциала молодежи. В 2025 году фестиваль собрал в краевой столице свыше 2 тыс. студентов средних специальных учебных заведений из большинства регионов страны. В программе форума — восемь направлений. Среди них есть и такие творческие как «Оригинальный жанр», «Арт», «Мода», «Видео» и «Медиа». Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
