Главные новости за неделю 8–14 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Компания «Инхаус» намерена приступить к строительству гостиничного комплекса «Эдем» в Сочи в 2026 году.

Антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к экс-главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и ряду других связанных с ним лиц поступил в Волжский городской суд Волгоградской области.

В Ейске загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма. Огонь охватил площадь 150 кв. м.

В Новороссийске в ночь на 10 сентября запустили сирену из-за атаки беспилотников. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 4:50.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство владельца танкера «Волгонефть-239» и привлек к делу администрации Анапы страховую компанию ООО «Абсолют страхование» в качестве третьего лица.

За первое полугодие 2025 года отрасль общепита в Южном федеральном округе в целом выросла на 4,19%, или 1310 компаний: было 31 276 участников, а стало 32 586.

Суд в Краснодарском крае признал бомбардировщик Су-34, рухнувший на жилой дом в Ейске в октябре 2022 года, источником повышенной опасности, и обязал Минобороны выплатить компенсацию пострадавшим.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатил 179,3 млн руб. в счет возмещения ущерба водному объекту после разлива нефти, зафиксированного 29 августа на морском терминале компании.

Житель Тамани, блогер Алексей Щетинин, обвиняемый в убийстве, разбое, грабежах и кражах, отправился на СВО.

Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс запланирован на 17 сентября.

Компания «Термапарк» в марте 2026 года начнет строительство термального курорта в Мостовском районе Краснодарского края. Объем инвестиций в проект составит около 3 млрд руб.

Власти Великобритании внесли в санкционный список АО «Опытное конструкторское бюро "Икар"», зарегистрированное в Краснодаре.

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и оставил комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) под стражей. Мера пресечения продлена на 28 суток.

Авиакомпания «Азимут» объявила о восстановлении международных рейсов из Краснодара. Авиаперевозчик возобновит полеты в Стамбул с 17 сентября, в Ереван — с 23 сентября, а в Анталью — с 27 сентября.

В Орловской области 14 сентября задерживаются 17 пассажирских поездов на фоне изменений маршрутов после обнаружения 13 сентября взрывных устройств на железной дороге. С опозданием следуют в том числе поезда в Краснодарский край.

В Севастополе выявлен фейковый сайт, где от имени избирательной комиссии распространялись призывы к регистрации для участия в выборах.