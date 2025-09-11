Аэропорт Краснодара открывается 17 сентября

Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс запланирован на 17 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

17 сентября 2025 года авиагавань Краснодара примет первый рейс из Москвы. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

«Благодарю правительство страны за принятое решение»,— отметил глава Кубани.

Как сообщает Минтранс РФ, межведомственная рабочая группа на базе Росавиации проработала вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили возможность полетов в столицу Кубани.

Аэропорт Краснодара не принимал самолеты с конца февраля 2022 года в целях безопасности. По данным Минтранса, на протяжении этого периода воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. В аэропорту укомплектован штат сотрудников.

Оба терминала, аэродром и спецтехника полностью готовы к работе. Летом 2024 года построили дополнительную рулежную дорожку и отремонтировали привокзальную площадь. Фасады терминалов отремонтировали, улучшили навигацию внутри, а парковочную зону обновили.

Алина Зорина