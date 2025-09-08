В 2026 году «Инхаус» начнет строить в Сочи туркомплекс за 6,3 млрд рублей

Компания «Инхаус» намерена приступить к строительству гостиничного комплекса «Эдем» в Сочи в 2026 году, сообщили РБК Краснодар в пресс-службе краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Объем инвестиций оценивается в 6,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Проектирование начнется после утверждения новых правил землепользования и застройки, разработанных в соответствии с генеральным планом города. На подготовку документации отводится до десяти месяцев, старт работ намечен на третий квартал 2026 года.

Комплекс планируется возвести до 2031 года на месте ветхих административных зданий на улице Голенева. В его состав войдут аквапарк, спа-центр и конференц-зал.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "Инхаус"» создано в Сочи в 2021 году, специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Компания принадлежит Григорию Языджяну, генеральный директор — Давид Саркисян. В 2024 году фирма отчиталась о выручке в 5,2 млн руб. при чистом убытке в 6,1 млн руб.

Соглашение о реализации проекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Инвестор заявлял, что ключевыми клиентами «Эдема» станут бизнес-туристы и деловые гости курорта.

Вячеслав Рыжков