Поезда на Кубань задерживаются из-за ЧП на железной дороге в Орловской области

В Орловской области 14 сентября задерживаются 17 пассажирских поездов на фоне изменений маршрутов после обнаружения 13 сентября взрывных устройств на железной дороге. В результате подрыва одного из них погибли трое сотрудников Росгвардии — двое на месте, один скончался позже в больнице.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С утра 14 сентября с опозданием следуют четыре поезда на побережье Краснодарского края и один с юга: №84 Адлер — Москва, №359 Калининград — Адлер, №109 Москва — Анапа, №535 Смоленск — Анапа и №83 Москва — Адлер.

Сведения о движении поездов доступны через приложение «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточной горячей линии 8-800-775-00-00. Пассажирам дальних рейсов, задержка которых превысит четыре часа, предоставят питание, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Вячеслав Рыжков