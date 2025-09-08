Иск прокуратуры к экс-главе ВС Адыгеи Аслану Трахову поступил в суд Волгограда

Антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к экс-главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и ряду других связанных с ним лиц поступил в Волжский городской суд Волгоградской области. Сведения об этом опубликованы на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Волжского городского суда Волгоградской области во «В Контакте» Фото: страница Волжского городского суда Волгоградской области во «В Контакте»

Ранее сообщалось, что изначально иск об обращении в доход государства имущества бывшего председателя господина Трахова, его близких родственников и доверенных лиц, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, был подан в Октябрьский суд Краснодара. Но впоследствии Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) по заявлению Генпрокуратуры изменила подсудность и передала дело на рассмотрение в Волгоград.

Прокуратура заявила, что имеющиеся у бывшего председателя авторитет и связи в судебной системе и органах власти в Адыгее и на Кубани, равно как и связи его сына Рустема Трахова, ранее возглавлявшего Прикубанский районный суд Краснодара, а сейчас являющегося действующим судьей в нем, ставят под сомнение объективность и непредвзятость рассмотрения дела на данных территориях. Чтобы исключить возможного влияния ответчиков и членов его семьи на судебный процесс, 4КСОЮ принял решение передать дело в Волгоградскую область.

По данным судов, многочисленное имущество, приобретенное членами семьи и доверенными лицами господина Трахова за период осуществления им полномочий председателя суда в виде объектов недвижимости, оцениваются значительно дороже официально заявленных доходов и фактически принадлежит ему.

«Ъ» ранее писал, что прокуратура утверждает, будто Аслан Трахов, возглавлявший судебную систему Адыгеи с 1998 по 2019 год, якобы извлекал выгоду из служебного положения и оформлял незаконно полученные активы на родственников и доверенных лиц. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы стоимостью более 2,5 млрд руб., в том числе более 160 объектов недвижимости в Краснодаре, Новороссийске, Майкопе и Адыгее, оформленных на членов семьи и доверенных лиц экс-главы ВС республики.

В конце августа издание также писало об аресте дочери господина Трахова – Сусаны Коблевой. Она подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). До этого были заключены под стражу ее бывший супруг Каплан Коблев, а также предприниматели Алексей Еремышко и Александр Агеев. Сусанна и Каплан Коблевы выступают ответчиками в процессе об изъятии имущества семьи Траховых, а Алексей Еремышко и Александр Агеев — третьими лицами.

Как сообщал «Ъ», господин Коблев, не имея официальных доходов, в период с 2022 по 2025 год приобрел более 500 объектов кадастровой стоимостью 1,1 млрд руб. Часть имущества он якобы продал, оставшись владельцем активов на 600 млн руб. Бизнесмен Александр Агеев выступал промежуточным покупателем долей в ООО «Торговый комплекс Монарама Адыгея», когда коммерческий объект переходил от номинальных владельцев к дочери Аслана Трахова и Каплану Коблеву.

Михаил Волкодав