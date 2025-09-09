В Ейске загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма

Пожар начался на территории дельфинария и зоопарка «Крокодиловый каньон» в городе Ейске Краснодарского края. По данным регионального ГУ МЧС, огонь охватил площадь 150 кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Пострадавших и погибших среди людей нет»,— говорится в сообщении.

О состоянии животных не сообщается.

Крокодиловая ферма находится в центре Ейска между океанариумом «Акулий риф» и дельфинарием. Она была открыта в 2011 году. Помимо крокодилов, привезенных из Африки и Южной Америки, здесь обитают большие галапагосские черепахи, вараны, игуаны, питоны, удавы и пр. В дельфинарии содержаться дельфины-афалины.

Лия Пацан