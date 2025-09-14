Мошенники создали фейковый сайт для голосования в Севастополе

В Севастополе выявлен фейковый сайт, где от имени избирательной комиссии распространялись призывы к регистрации для участия в выборах. Об этом на брифинге заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, организаторы ресурса пытались убедить жителей города, что регистрация необходима для голосования, ссылаясь на публикации в Telegram-каналах местного избиркома и его председателя Нины Фаустовой.

Госпожа Памфилова подчеркнула, что участие в выборах является конституционным правом и не требует предварительной регистрации. Она назвала сайт инструментом украинских мошенников, направленным на сбор персональных данных жителей города.

Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах, включая Севастополь и Краснодарский край, избирают губернаторов, еще в 11 субъектах формируются региональные парламенты, а в 25 административных центрах выбирают депутатов городских собраний. Всего в стране в этом году проводится около 5 тыс. избирательных кампаний различного уровня.

Вячеслав Рыжков