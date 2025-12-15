Эксперты Сбера рассказали о ключевых принципах халяльных инвестиций

Сегодня в российском банковском секторе наблюдается растущий интерес к продуктам и услугам исламского финансирования, включая халяльные инвестиции. Эксперты Сбера объяснили жителям Северного Кавказа основные требования к инвестициям в исламском финансировании. Понимание таких принципов поможет инвесторам вкладываться в активы, соответствующие нормам шариата.

Фото: Алена Нурмагомедова

В основе исламских финансовых отношений лежат два компонента: справедливое распределение рисков среди всех участников сделки и постоянная работа денег, обеспечивающая доходность их владельцев и общества. Поэтому инвестировать халяльно можно, например, с помощью такого банковского продукта как сукук (исламские облигации), который не нарушает норм шариата, в отличие от классических облигаций.

Этот финансовый инструмент выделяется тем, что его использование обязательно сопровождается обеспечением материальными активами, в отличие от традиционных облигаций, где такое обеспечение — скорее исключение. Доходность данного инструмента формируется от прибыли, полученной от использования активов, предоставления услуг или деятельности финансируемого проекта.

Также есть другой вариант — финансовый инструмент мушарака (партнерство с банком), когда инвестор и банк совместно финансируют какой-либо проект и также вместе зарабатывают, несут риск убытка. В рамках исламского финансирования не запрещено вкладываться в драгоценные металлы, недвижимость, строительство, акции компаний. Так, уже внедрен продукт по инвестициям в обезличенные металлические счета (ОМС), а также БПИФ «Халяльные инвестиции» на базе Московской биржи.

Фото: Кирилл Чеходаров

При халяльном инвестировании важно знать и соблюдать следующие требования, соответствующие законам шариата:

не инвестировать в виды бизнеса, на которые распространен харам;

не участвовать в спекулятивных сделках, несущих в себе элемент неопределенности;

деньги не должны выступать в роли товара, иными словами, запрещено ростовщичество;

не зарабатывать на процентах (кредиты, депозиты и облигации);

не участвовать в рискованных сделках с неопределенным исходом (гарар). Отметим, что к гарару относится и традиционное страхование, поэтому в продуктовой полке исламских финансов есть специальный страховой продукт — такафул.

«Халяльные инвестиции — это сочетание прибыльности вложений с соблюдением религиозных норм и ценностей, значимых для жителей регионов Северного Кавказа»,— отметил Руслан Мизаев, Управляющий Чеченским отделением Сбербанка.