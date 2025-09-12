Суд продлил арест кубанскому стендап-комику Артемию Останину еще на 28 суток

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и оставил комика Артемия Останина* (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) под стражей. Мера пресечения продлена на 28 суток, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Фото: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Комик обвиняется по делу о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Суд также отклонил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения и переводе обвиняемого под домашний арест или иную меру, не связанную с содержанием под стражей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что кубанского комика, обвиняемого в разжигании ненависти, отправили под арест. В середине марта 2025 года комик, как считает следствие, во время выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц с ограниченными возможностями или получивших увечья в результате боевых действий. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщил СКР.