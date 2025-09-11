В Мостовском районе Кубани в марте начнут строить термальный курорт за 3 млрд

Компания «Термапарк» в марте 2026 года начнет строительство термального курорта в Мостовском районе Краснодарского края. Объем инвестиций в проект составит около 3 млрд руб., сообщили РБК Краснодар в региональном минкурортов. Сейчас проект находится на стадии разработки, открытие для первых гостей запланировано на 2029 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Курорт разместится на участке площадью 9 га и будет включать гостиницу на 267 номеров, спа-комплекс, термальные бассейны и рестораны. В компании отмечают, что в рамках проекта создадут 100 рабочих мест.

ООО «Термапарк» зарегистрировано в Мостовском районе в 2023 году, основным видом деятельности заявлено гостиничное обслуживание. Генеральным директором является Владимир Пушкарев. По итогам 2024 года предприятие зафиксировало чистый убыток в размере 162 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков