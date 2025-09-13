«Азимут» возобновляет полеты из Краснодара в Стамбул, Анталью и Ереван

Авиакомпания «Азимут» объявила о восстановлении международных рейсов из Краснодара. Авиаперевозчик возобновит полеты в Стамбул с 17 сентября, в Ереван — с 23 сентября, а в Анталью — с 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании. Продажа авиабилетов на все направления уже открыта.

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс запланирован на 17 сентября.

Ограничения на полеты в аэропортах на юге России были введены после начала военной операции на Украине. В мае 2024 года выполнение рейсов возобновили в Элисте, в июле 2025-го — в Геленджике.

Лия Пацан