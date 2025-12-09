Сбер инвестировал более 7,2 млрд рублей в развитие АПК на Северном Кавказе

С января по октябрь текущего года Сбер поддержал агрокомпании Северного Кавказа, предоставив им более 7,2 млрд рублей на оборотное финансирование и развитие бизнес-проектов, где 36% – это кредиты по льготной программе.

Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

В этом году два инвестпроекта получили финансирование на сумму свыше 550 млн рублей: строительство тепличного комплекса в Ингушетии и закладка виноградников в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Аналитики Сбера отмечают, за 10 месяцев 2025 года самый большой объем кредитования АПК фиксируется в Республиках Дагестан (3,1 млрд рублей), Карачаево-Черкесия (1,9 млрд рублей) и Кабардино-Балкария (1,1 млрд рублей). В Ингушетии такой показатель составил почти 500 млн рублей, в Северной Осетии-Алании – 300 млн рублей, а в Чеченской Республике – 22 млн рублей.

Наибольший объем кредитной поддержки от банка в 2025 году получили компании, которые занимаются перерабатывающей пищевой промышленностью и выращиванием плодово-ягодных культур, в том числе винограда – финансирование этих подотраслей составило более 4,6 млрд рублей, или 65% от общего объёма заключённых договоров. Большая доля приходится на финансирование оборотных активов – это обеспечивает агрокомпаниям Северного Кавказа непрерывность производственного процесса, повышает эффективность операций и ликвидность. Инвестиционные кредиты оформляли преимущественно с целью наращивания производства, расширения площади для закладки новых виноградников и пополнения цехов новым оборудованием.

Управляющий Дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов

Фото: из личного архива

Как отметил Управляющий Дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов, аграрные и фермерские предприятия не только обеспечивают потребителей качественной продукцией, но и способствуют устойчивости сельского хозяйства.