Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей

8 сентября в Катманду у здания парламента прошла акция «Революция поколения Z». Тысячи демонстрантов собрались, чтобы выразить несогласие с решением правительства о запрете в Непале Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn. В ходе столкновений погибли более 19 человек. Кадры с протестов — в фотогалерее «Ъ».

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи Фото: Niranjan Shrestha / AP Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента Фото: Navesh Chitrakar / Reuters По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами Фото: Navesh Chitrakar / Reuters В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие перед бронированной машиной Фото: Niranjan Shrestha / AP В ряде районов Катманду введен комендантский час Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты выкрикивали лозунги Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие окружили бронированный автомобиль Фото: Niranjan Shrestha / AP Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы Фото: Niranjan Shrestha / AP Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями Фото: Navesh Chitrakar / Reuters