Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей
В Катманду в результате столкновений с полицией погибли минимум 19 человек
8 сентября в Катманду у здания парламента прошла акция «Революция поколения Z». Тысячи демонстрантов собрались, чтобы выразить несогласие с решением правительства о запрете в Непале Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn. В ходе столкновений погибли более 19 человек. Кадры с протестов — в фотогалерее «Ъ».
