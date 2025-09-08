Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей

В Катманду в результате столкновений с полицией погибли минимум 19 человек

8 сентября в Катманду у здания парламента прошла акция «Революция поколения Z». Тысячи демонстрантов собрались, чтобы выразить несогласие с решением правительства о запрете в Непале Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn. В ходе столкновений погибли более 19 человек. Кадры с протестов — в фотогалерее «Ъ».

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

В ряде районов Катманду введен комендантский час

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

