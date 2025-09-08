Самолет Сочи—Ижевск сел на запасном аэропорту в Татарстане из-за тумана

Самолет направлением Сочи—Ижевск (рейс №504, «Ижавиа») совершил посадку на запасном аэродроме в Бегишево, Татарстан, сообщил в Telegram в 05:55 местного времени генеральный директор местной авиакомпании Александр Синельников.

«В аэропорту Ижевск туман с видимостью 300 м. Рейс №504 из Сочи ушел на запасной в Бегишево. Рейс №928 из Санкт Петербурга в зоне ожидания. Прогноз по погоде благоприятный, в ближайшее время улучшение»,— написал ранним утром господин Синельников.

По данным сайта «Ижавиа» на 08:50, оба рейса прибыли. Самолеты из Москвы и Сочи (рейсы №302 и №502) задержаны. Вылет планируется в 11:40 и 15:30 соответственно. Возможны корректировки расписания.