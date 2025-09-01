Четвертый круг US Open
Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Артюр Риндеркнеш (Франция) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Тейлор Фриц (США, 4)—Томаш Махач (Чехия, 21) 6:4, 6:3, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 7)—Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 6:3, 6:2. Иржи Легечка (Чехия, 20)—Адриан Маннарино (Франция) 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2.
Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Кристина Букша (Испания) 6:1, 6:4. Джессика Пегула (США, 4)—Энн Ли (США) 6:1, 6:2. Маркета Вондроушова (Чехия)—Елена Рыбакина (Казахстан, 9) 6:4, 5:7, 6:2. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18)—Мария Саккари (Греция) 6:1, 6:2.