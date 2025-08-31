Главные новости за 25–31 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Мошенники создали фейковый Telegram-канал администрации Краснодарского края, который полностью дублирует официальный канал краевых властей. Среди прочего в нем опубликовали недостоверные сведения о якобы отмененных занятиях и торжественных мероприятиях в краснодарских школах из-за пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ликвидацию последствий разлива нефти в Черном море и снял режим локальной чрезвычайной ситуации.

На Афипском НПЗ и в лесу Геленджика произошли пожары из-за падения обломков БПЛА. В обоих случаях пострадавших нет. Спустя четыре дня лесные пожары в Геленджике потушили.

Во время налета БПЛА также пострадали дома, производственный цех и торговый центр в Краснодаре и адыгейском поселке Яблоновский. Власти Краснодара пообещали оказать помощь жителям.

ТРК «Сити Центр» в Краснодаре временно закрыли для проведения восстановительных работ на фасаде и прилегающей территории.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Краснодар» планируется ввести в эксплуатацию в третьем-четвертом квартале 2027 года. Проект реализуется с незначительными отклонениями от графика.

В 2025 году в Республике Адыгея на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделили 468,8 млн руб. Около 435 млн руб. поступили из республиканского бюджета.

В Крыму начали постепенно увеличивать скорость мобильного интернета и сокращать зоны его ограничения, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, первые послабления вступили в силу 27 августа, и уже в ближайшие дни жители региона и туристы смогут ощутить изменения.

Компания «Инвестстрой» Сергея Галицкого создала дочернюю компанию ООО «Форно Групп» (Forno Group). Организация зарегистрирована в Краснодаре и осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Группа компаний «Ренна», владеющая брендом «Коровка из Кореновки», заявила о признаках дискредитирующей информационной кампании против своей продукции.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России по Краснодарскому краю Борис Левитский арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Фигурант находится в Москве под стражей.

Дело об убийстве и попытке изнасилования 12-летней школьницы на Кубани передано в суд. В совершении преступлений обвиняют 35-летнего жителя хутора Бураковский Кореновского района.

Аэропорт Краснодара за два года простоя получил почти 3,9 млрд руб. субсидий из федерального бюджета. Средства направлялись на поддержку инфраструктуры и персонала предприятия.

Председатель СПК «1-й винный кооператив» Геннадий Опарин опроверг распространенную в соцсетях информацию о продаже принадлежащих ему винодельческих проектов.