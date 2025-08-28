Строительство терминала аэропорта Краснодара продлили до 2027 года

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Краснодар» планируется ввести в эксплуатацию в третьем–четвертом квартале 2027 года. Проект реализуется с незначительными отклонениями от графика, сообщил председатель совета директоров ООО «Аэротерминал» Александр Шмигельский в ходе пресс-тура на территории строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Ранее сдача терминала планировалась на октябрь 2026 года. Как отметил господин Шмигельский, перенос сроков связан с заменой оборудования на поставки из дружественных стран и дополнительными требованиями по защите рынка труда, введенными властями Краснодарского края.

Сейчас готовность нового аэропорта составляет 41,5%. Завершены все монолитные работы, установлены основные металлоконструкции, ведется остекление, установка ограждений и укладка стен.

Реконструкция инфраструктуры старого терминала аэропорта «Пашковский» планируется завершить к декабрю 2027 года. Начальная стоимость контракта по состоянию на апрель 2025 года превышала 8 млрд руб.

Анна Гречко, Алина Зорина