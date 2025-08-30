Власти Краснодара окажут помощь жителям поврежденных при атаке БПЛА домов

В Краснодаре после ночной атаки НПЗ специалисты обследуют близлежащие дома по улице Индустриальной. Зафиксированы повреждения 24 окон, жителям в кратчайшие сроки будет оказана необходимая помощь, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Евгений Наумов.

По словам мэра, на территории нефтеперерабатывающего завода продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Глава города поблагодарил всех, кто участвует в работах после ночной атаки беспилотников.

«Самое главное, что нет пострадавших»,— написал Евгений Наумов.

Напомним, в Краснодаре, на нефтеперерабатывающем заводе в результате падения обломков беспилотника случился пожар. Пламя ликвидировано. Центр озеленения и экологии сообщил, что после пожара на НПЗ загрязнений окружающей среды нет.

Андрей Николаев