КТК завершил ликвидацию разлива нефти в море, режим ЧС снят

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ликвидацию последствий разлива нефти в Черном море и снял режим локальной чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КТК Фото: КТК

Нештатная ситуация произошла накануне во время грузовой операции на танкере через шланги выносного причального устройства КТК-2. В ходе инцидента сработало морское разрывное соединение плавучего рукава от устройства к судну, что привело к выходу нефти на поверхность моря.

По данным компании, место утечки было локализовано под контролем надзорных органов. В операции участвовали 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров и девять плавучих емкостей. Специалисты развернули более километра боновых заграждений.

Собранную нефтеводяную эмульсию передали на морской терминал для последующей утилизации. Объем вытекшей нефти уточняется, ведется расследование причин происшествия.

«Экологический контроль состояния поверхности моря и атмосферного воздуха постоянно проводился в ходе операции и будет осуществляться в дальнейшем с отбором проб не менее двух раз в сутки. Визуальный контроль прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы показал отсутствие нефти и нефтесодержащих пленок»,— говорится в сообщении КТК.

Лия Пацан