Оплата по геолокации и биометрии: как на юге РФ цифровизируют транспорт

Обороты транспортного эквайринга увеличились за последние пять лет на юге России и Северном Кавказе, рассказали эксперты Сбера.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка

Фото: личный архив

Если до 2020 года безналичная оплата была доступна лишь в шести крупнейших городах, то к концу 2025 года прием бесконтактных платежей в общественном транспорте стал доступен в 67 населенных пунктах ЮФО и СКФО.

Внедрение новых методов оплаты стало важным событием года. В городах Кисловодск и Нальчик, был реализован проект по оплате проезда по геопозиции. А в Севастополе запущен первый в России способ оплаты поездок на морском транспорте с использованием биометрии.

Помимо реализации новых технологий для оплаты проезда в общественном транспорте, были запущены региональные акции и госпрограммы. По данным Сбера, благодаря этому, жители Калмыкии, ДНР и Краснодарского края смогли сэкономить от 5 до 8 руб. на каждой поездке.

«Сегодня оплата проезда банковской картой доступна уже в 67 населенных пунктах Юга России и Северного Кавказа. С января по декабрь 2025 года жители регионов совершили более 412 млн безналичных поездок. За 2025 год оборот на транспорте превысит 20 млрд руб., это в 1,2 раза выше показателя прошлого года», — отметила Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

По ее словам, помимо расширения географии идет активное внедрение инноваций. К примеру, запуск оплаты по геолокации и биометрической системы на морском транспорте — шаги в сторону развития экосистемы транспортных сервисов. Все это — часть работы по созданию удобной и технологичной среды для жизни.