Главу кубанского ДОСААФ поместили под стражу в Москве

Глава регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Борис Левитский находится в Москве под стражей по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Информацию об этом подтвердили источники, знакомые с ходом дела, сообщает «Ъ».

По данным Хамовнического суда Москвы, ходатайство о продлении меры пресечения поступило в суд. Дата слушания пока не назначена. Уголовное дело было возбуждено три недели назад; тогда же господин Левитский был задержан в Краснодаре и доставлен в Москву.

Борис Левитский возглавляет краснодарское отделение ДОСААФ с 2020 года. Ранее он работал в структурах «Газпрома» в Сочи и Краснодаре, в том числе с 2005 по 2016 год занимал должность заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Краснодар».

По неофициальным данным, претензии правоохранительных органов связаны с приобретением Борисом Левитским объектов пансионата «Кубаньгазпром» в поселке Инал Туапсинского района. Сделки якобы осуществлялись в 2015 году: бывший топ-менеджер «Газпрома» приобрел недвижимость пансионата и право аренды участка площадью 4,3 га, при этом категория земли была изменена с «особо охраняемых территорий» на «земли населенных пунктов».

Сведения о незаконности сделок в официальных судебных актах отсутствуют. Как пишут СМИ, право аренды пришлось регистрировать через суд, после того как Росреестр отказался оформлять сделку, указав на отсутствие информации о цене актива и характере сделки.

В ходе процесса требования Левитского поддержали ООО «Газпром добыча Краснодар» и департамент имущественных отношений Краснодарского края.