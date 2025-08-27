В Адыгее направили 468 млн рублей на жилье для детей-сирот в 2025 году

В 2025 году в Республике Адыгея на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделили 468,8 млн руб. Около 435 млн руб. поступили из республиканского бюджета, сообщает пресс-служба правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На эти средства планируется обеспечить квартирами 150 человек. Уже приобретено 90 квартир, ключи получил 51 участник программы. Жилье для сирот приобретают в новых жилых микрорайонах Майкопа, которые возводятся в рамках комплексного развития территорий.

В 2024 году квартиры также получили 150 детей-сирот. Параллельно в регионе продолжается расселение аварийного фонда: ранее сообщалось, что на переселение 7,5 тыс. кв. м жилья в Адыгее направят 423,8 млн руб. до 2030 года.

Всего предстоит расселить около 23 тыс. кв. м аварийной недвижимости, где проживают 1,4 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на капитальный ремонт и строительство детского сада, поликлиники и врачебной амбулатории в Адыгее выделено свыше 112 млн руб.

Анна Гречко