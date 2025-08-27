В Крыму ослабили ограничения для мобильного интернета

В Крыму начали постепенно увеличивать скорость мобильного интернета и сокращать зоны его ограничения, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, первые послабления вступили в силу 27 августа, и уже в ближайшие дни жители региона и туристы смогут ощутить изменения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Аксенов подчеркнул, что ограничения были введены в декабре прошлого года в целях обеспечения безопасности граждан, а также гражданских и военных объектов. Он отметил, что меры носят временный характер и будут постепенно смягчаться.

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев указывал, что в связи с дополнительными требованиями по безопасности временные отрезки отключения интернета на полуострове могут увеличиваться. Однако 19 августа Сергей Аксенов сообщил о подготовке к ослаблению ограничений.

Вячеслав Рыжков