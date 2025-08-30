ТРК «Сити Центр» в Краснодаре временно закрыли после атаки БПЛА

Торгово-развлекательный комплекс «Сити Центр» на улице Индустриальной 30 августа работать не будет. Как сообщили в городском департаменте торговли и услуг, на фасаде здания и прилегающей к нему территории проводятся восстановительные работы.

Фото: https: / t.me / krdru

На время проведения восстановительных работ территория вокруг комплекса огорожена, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал глава Краснодара Евгений Наумов, в Краснодаре после ночной атаки НПЗ специалисты обследуют близлежащие дома по улице Индустриальной. Зафиксированы повреждения 24 окон, жителям в кратчайшие сроки будет оказана необходимая помощь.

Андрей Николаев