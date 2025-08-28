На Афипском НПЗ и в лесу Геленджика произошли пожары из-за падения обломков БПЛА
В Краснодарском крае ликвидируют последствия атаки беспилотников на гражданские объекты. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В поселке Афипском Северского района из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Площадь возгорания составляет 20 кв. м. К тушению привлечены 21 человек и восемь единиц техники.
В Геленджике возник пожар в лесном массиве около села Криница после падения фрагментов беспилотника. Обнаружили три очага общей площадью 200 кв. м. Огонь тушат 14 человек с использованием четырех единиц техники.
В обоих случаях пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные и специальные службы.