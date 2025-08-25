Почти 4 млрд рублей получил из бюджета аэропорт Краснодара за время простоя
Аэропорт Краснодара за два года простоя получил почти 3,9 млрд руб. субсидий из федерального бюджета, сообщают «Краснодарские Известия» со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Средства направлялись на поддержку инфраструктуры и персонала предприятия.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Воздушная гавань остается закрытой с февраля 2022 года, когда по решению Росавиации была приостановлена работа ряда аэропортов юга России. Полеты выполняются только через Сочи, а в июле этого года первый рейс из Москвы принял аэропорт Геленджика.
В ведомстве подчеркивают, что Краснодар готов возобновить работу сразу после получения соответствующего распоряжения, параллельно ведется подготовка кадрового обеспечения. Дата открытия аэропорта пока не определена.