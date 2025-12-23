В Краснодарском крае и Ростовской области увеличились траты на здоровье

По данным СберАналитики, за 11 месяцев 2025 года россияне потратили на здоровье на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Количество транзакций и число покупателей при этом увеличилось на 11%. Краснодарский край и Ростовская область входят в топ-10 регионов с самыми большими расходами в этой категории, где приходится 3,1 и 2,1% соответственно от всех трат на здоровье в России. Для сравнения, этот показатель в Московской области составляет 6,5%, в Санкт-Петербурге — 6,4%, Свердловской области — 3,4%, Нижегородской области — 2,5%, Челябинской области и Татарстане — 2,2%, а в Самарской области — 2,1%. В данном рейтинге Кубань находится на третьей строке, а Донской край — на восьмой.

В структуре финансовых расходов на здоровье аптеки занимают большую долю — на них приходится 53,5% трат. На втором месте — услуги врачей 25,3%, а на третьем — стоматология 13,5%. Меньше всего жители тратили деньги на покупку ортопедических товаров, слуховых аппаратов и услуг персонального ухода (0,9% оплат). По результатам исследования, с января по ноябрь текущего года средний чек на такие покупки вырос на 13,3% по сравнению с таким же прошлогодним периодом, и составил 1293 рубля.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «С 2020 года мы видим растущий спрос на сервисы индустрии здравоохранения. Сегодня краснодарцы и ростовчане чаще других жителей Юга России и Северного Кавказа выбирают заботу о здоровье».

СберАналитика сообщает, большую часть трат совершают женщины (65,3%). Чаще всего оплачивают в категории «здоровье» в возрасте от 35 до 44 лет (31,4%), больше четверти (26,7%) приходится на людей от 45 до 54 лет. Наименьшую долю данного показателя занимает молодежь — 3,7%.

В Сбере дали несколько рекомендаций для жителей Кубани и Донского края, как сохранить и приумножить здоровье: включить в распорядок дня здоровые привычки, такие как полноценный сон, правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. Эти шаги способны существенно повысить качество жизни и сократить вероятность возникновения заболеваний.