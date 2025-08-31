Вениамин Кондратьев: в Геленджике потушили лесные пожары

Спустя четыре дня лесные пожары в Геленджике полностью потушены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / kondratyevvi Фото: https: / t.me / kondratyevvi

В тушении возгорания задействовали самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и два вертолета Ми-8. В операции приняли участие сотрудники МЧС, службы Кубань-СПАС, лесопожарной службы и добровольцы (всего более 500 человек и свыше 100 единиц техники).

«Благодаря слаженности и профессионализму сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтеров удалось потушить пожар и не допустить дальнейшего распространения. Спасибо за работу!» — написал глава региона.

Возгорание леса в Геленджике произошло в ночь на 28 августа после налета украинских беспилотников. Изначально площадь пожара составляла порядка 3 га, но из-за сильного ветра она увеличилась до 42 га. Специалисты тушили пять очагов возгорания: в селе Криница, в селе Береговое, в Красной Щели, в Темной и Грековой Щели.

Лия Пацан