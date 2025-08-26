Компания Сергея Галицкого создала ресторанную «дочку» в Краснодаре

Компания «Инвестстрой» Сергея Галицкого создала дочернюю компанию ООО «Форно Групп» (Forno Group), следует из системы «СПАРК-Интерфакс».

Компания «Форно Групп» зарегистрирована в Краснодаре и осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором назначена Екатерина Жукова, имеющая опыт работы в ресторанном бизнесе (в разные годы возглавляла компании «Галерея», «Дубки», «Пекин»).

ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование. Бенефициар — Сергей Галицкий. Дочерними компаниями «Инвестстроя» являются: ООО «Новые технологии», ООО «Пластиктрейд» и ООО «Форно Групп». Выручка компании «Инвестстрой» в 2024 году составила 715 млрд руб., убыток — 997 млн руб.

ООО «Инвестстрой» управляет парком «Краснодар». Компания также занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре.

Наталья Решетняк