Дело об убийстве 12-летней школьницы на Кубани передано в суд

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и попытке изнасилования 12-летней школьницы на Кубани. В совершении преступлений обвиняют 35-летнего жителя хутора Бураковский Кореновского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что вечером 1 сентября 2024 года обвиняемый встретил ехавшую на велосипеде 12-летнюю девочку на одной из улиц хутора. В следкоме заявляют, что фигурант напал на ребенка, вместе с велосипедом стащил ее с дороги на безлюдный участок местности, чтобы изнасиловать, однако девочка оказала сопротивление и попыталась сбежать.

«Опасаясь быть разоблаченным и желая скрыть следы совершенного преступления, обвиняемый догнал девочку и задушил ее, а затем переместил тело погибшей, ее велосипед и часть находившихся при ней вещей в русло расположенной неподалеку реки Мокрая. Кроме того, обвиняемый похитил принадлежавший потерпевшей мобильный телефон с наушниками, а также денежные средства, после чего скрылся с места преступления»,— рассказали в ведомстве.

Следователи допросили более 250 свидетелей по делу, провели серию экспертиз. В частности, в отношении фигуранта назначали стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, задержанного признали вменяемым. Дело передано в суд.

Вячеслав Рыжков