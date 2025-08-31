Оперштаб: создан клон Telegram-канала администрации Кубани для нагнетания паники

В Telegram создан фейковый канал администрации Краснодарского края, в котором распространяют ложную информацию, сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Поддельный аккаунт полностью дублирует официальный канал краевых властей. Среди прочего в нем опубликовали недостоверные сведения о якобы отмененных занятиях и торжественных мероприятиях в краснодарских школах из-за пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

В поддельном сообщении утверждалось, что решение об отмене линеек основано на рекомендациях МЧС и экологов. Однако у этих ведомств нет соответствующих полномочий — такие решения принимают другие службы, объяснили в оперштабе. Кроме того, у фальшивого аккаунта иное название: adrnkrai вместо настоящего admkrai.

Пожар на Краснодарском НПЗ был оперативно потушен утром 30 августа. Центр озеленения и экологии сообщил, что после инцидента загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Фальшивый канал-клон появился 31 августа. Его наполнили подписчиками-ботами.

«Это уже вторая за последние сутки попытка нагнетания паники на фоне атаки киевского режима на гражданские объекты Краснодарского края. Ранее, 30 августа, в соцсетях и мессенджерах распространяли дипфейк, на котором якобы замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов рассказывал о пострадавших во время атаки на НПЗ, которых на самом деле нет»,— сказано в сообщении оперштаба Кубани.

Лия Пацан