В ГК «Ренна» заявили об информационной кампании против «Коровки из Кореновки»

Группа компаний «Ренна», владеющая брендом «Коровка из Кореновки», заявила о признаках дискредитирующей информационной кампании против своей продукции. Об этом сообщил в интервью «Ъ-Кубань» гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината и «Фабрики настоящего мороженого» Игорь Московцев.

По его словам, компания в течение года сталкивалась с рядом негативных публикаций. В частности, в августе в СМИ появились сообщения о выявлении патогенных организмов в одном из продуктов предприятия. Как утверждает «Ренна», заключение подготовила частная лаборатория, а исследование проводилось на товаре с истекшим сроком годности.

«Самый быстрый способ ударить по бренду или компании, которая производит или реализует продукты питания — "найти" что-то в составе. Если вы возьмете любой продукт, который должен храниться в холодильнике, положите на какое-то время в теплое место и потом проведете лабораторную проверку, то не сомневайтесь — вы найдете там много всего интересного! Такая же картина с продуктами с истекшим сроком годности. А дальше — все по плану: обнародовать данные, закинуть жалобу в органы и ждать реакции. А публика такое любит, к сожалению для добросовестных компаний. Скажу так: когда заказывают атаку — "найдут" все, что угодно», — заявил гендиректор компании.

Господин Московцев подчеркнул, что компания не намерена реагировать на подобные вбросы публично, ограничиваясь правовыми механизмами. Он отметил, что происходящее лишь подтверждает устойчивость бренда и доверие со стороны потребителей.

Ранее в беседе с «Ъ-Кубань» производитель «Коровки из Кореновки» не исключил «заказ» в отношении комбината. По его словам, за последние полтора года о продукции Кореновского молочно-консервного комбината и ООО «Фабрика настоящего мороженого» появились сотни негативных публикаций.

Вячеслав Рыжков