Основатель «Усадьбы Семигорье» опроверг продажу своих винодельческих проектов

Председатель СПК «1-й винный кооператив» Геннадий Опарин опроверг распространенную в соцсетях информацию о продаже принадлежащих ему винодельческих проектов. Об этом винодел сообщил «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сегодня, 25 августа, на одном из сайтов бесплатных объявлений появились публикации о продаже участка и винодельни в «Винной деревне» за 30 млн руб., а также «Усадьбы Семигорье» с винодельней площадью 350 кв. м и виноградниками на 5 га. В объявлении указывалось, что на плантации выращивают сорта «саперави мускат» и «совиньон блан». Господин Опарин заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

В пресс-службе сайта объявлений «Ъ-Кубань» заявили, что публикации удалили с ресурса, поскольку объявления не прошли проверку.

Ранее стало известно, что депимущества Краснодарского края выиграл спор с СПК «1-й винодельческий кооператив» (создатель кооперативной винодельни на территории «Винной деревни» в станице Гостагаевской). Суд постановил снести склады организации, признав их самовольными постройками.

Нурий Бзасежев