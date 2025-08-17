Главные новости за неделю 11-17 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Александр Беглов 11 августа подписал постановление об ограничении привлечения иностранных граждан к работе курьерами-доставщиками в Петербурге. Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям запрещено привлекать иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Подробнее о новых правилах — в материале «Ъ-СПб».

Горизбирком Санкт-Петербурга и избирательная комиссия Ленинградской области подписали соглашение о взаимодействии в рамках предстоящих выборов губернатора 47-го региона. Об этом сообщил глава ГИК Максим Мейксин. В общей сложности на территории Петербурга планируется образовать 18 экстерриториальных избирательных участков на выборах губернатора Ленобласти.

На Серафимовском кладбище в Петербурге 12 августа почтили память погибшего 25 лет назад в Баренцевом море экипажа атомной подлодки «Курск». В торжественно-траурном мероприятии приняли участие родственники, близкие и друзья. Посетил церемонию также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Подробнее о том, как вспоминали погибших моряков в этот раз — в репортаже «Ъ-СПб» с места событий.

Смольный после практически пяти лет судебных разбирательств расторг договор с «ООО Марина» — компанией, строившей плавучие дома в Галерной гавани. Судебные споры о правомерности строительства десяти домов на воде начались еще в 2020 году. Застройщику несколько раз удалось доказать свою правоту, однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд все же постановил расторгнуть договор водопользования.

В Санкт-Петербургском государственном театре им. Комиссаржевской 13 августа состоялась церемония прощания с народным артистом РФ Иваном Краско. Гражданская панихида прошла на большой сцене культурного учреждения, здесь собрались его коллеги, семья и поклонники творчества. Мероприятие посетили актер Георгий Штиль, артист театра-фестиваля «Балтийский дом» Константин Анисимов, концертный директор Вячеслав Смородинов. Похоронили Ивана Краско на Комаровском кладбище рядом с сыном Андреем. О том, как проходило прощание — в репортаже «Ъ-СПб».

Количество магазинов «Вкустер» в Петербурге с начала года сократилось с 42 до 18. Однако в компании по-прежнему отрицают сворачивание деятельности сети, объясняя сокращение количества торговых точек оптимизацией. Эксперты обращают внимание на продолжение снижения покупательской активности граждан и не исключают переформатирования или закрытия локальных сетей товаров первой необходимости в городах с высокой конкуренцией.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в день 160-летия со дня открытия Ленинградского зоопарка посетил учреждение в Александровском парке. Глава города поддержал концепцию развития исторического зверинца на нынешнем месте. Также губернатор поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который возглавит он лично. Прежде в Петербурге обсуждался вопрос строительства нового большого зоопарка. В качестве наиболее подходящей локации называлось Юнтолово.

Скандальный книжный магазин «Листва» в Петербурге станет одним из резидентов «Брюллофта» — креативного кластера в здании Дома архитектора Брюллова на Васильевском острове, сообщил «Ъ-СПб» ивент-менеджер лавки Савва Федосеев. Исторический особняк находится на Кадетской линии, 21. В конце прошлого года в «Листве», располагавшейся ранее на Литейном проспекте, заявили, что прекращают работу на неопределенный срок, чтобы открыться в другом месте и с обновленной концепцией.

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Чиновник, считают правоохранители, договорился о взятке в 3,5 млн рублей с представителем ООО «Фавор-Гарант». За «откат» он, якобы, обещал рекламной компании помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. Сам господин Ягудин вину признает только частично, настаивая на переквалификации статьи.

На Богословском кладбище 15 августа было людно. Сюда в день 35-летия со дня смерти лидера группы «Кино» Виктора Цоя пришли поклонники рок-музыканта, сообщил с места событий корреспондент «Ъ-СПб». В 12:27 у могилы Виктора Цоя была объявлена минута молчания. По ее завершении поклонники начали аплодировать в память о своем кумире. Подробнее о том, что происходило на Богословском кладбище, — в репортаже «Ъ-СПб».

Минюст РФ признал иностранным агентом экс-иеромонаха РПЦ из Петербурга Иоанна Курмоярова. Годом ранее он вышел из колонии после отсидки по делу о фейках об армии за видео на YouTube. Помимо бывшего священника в список также попали публицист Марк Солонин, журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников, а также культурный центр из Сыктывкара «Револьт-центр» (все признаны иностранными агентами в РФ). Из реестра исключили ООО «Философия ненасилия» в связи с ликвидацией организации.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 2:2 в матче пятого тура чемпионата России, прошедшем в Москве. Петербуржцы завершали игру вдесятером после удаления капитана Дугласа Сантоса, вышедший на замену Александр Соболев сравнял счет. Но в целом игра сине-бело-голубых разочаровала. Ничем не проявил себя новичок Жерсон, другие футболисты петербургского клуба были не лучше. Подробности прошедшего матча — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».

В воскресенье, 17 августа, в Петербурге состоялась торжественная встреча ковчега с частицей мощей святителя Тихона — бывшего патриарха Московского и всея Руси. Православную святыню привезли в Казанский собор из Донского монастыря в Москве в рамках юбилейного года по случаю 100-летия кончины священнослужителя. Ковчег с мощами патриарха Тихона пробудет в Петербурге с 17 по 20 августа. В течение всех дней его пребывания в Казанском соборе доступ к святыне будет открыт для верующих.