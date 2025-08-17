В Казанский собор Санкт-Петербурга привезли ковчег с мощами патриарха Тихона

В воскресенье, 17 августа, в Петербурге состоялась торжественная встреча ковчега с частицей мощей святителя Тихона — бывшего патриарха Московского и всея Руси. Православную святыню привезли в Казанский собор из Донского монастыря в Москве в рамках юбилейного года по случаю 100-летия кончины священнослужителя.

Встречу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. После прибытия святыни в соборе прошла божественная литургия, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ковчег с мощами патриарха Тихона пробудет в Петербурге с 17 по 20 августа. В течение всех дней его пребывания в Казанском соборе доступ к святыне будет открыт для верующих.

Патриарх Московский и всея России Тихон, в миру — Василий Белавин, родился в Псковском уезде в 1865 году. В 1888 году после окончания СанктПетербургской Духовной Академии принял монашеский постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. В 1917 году на Поместном соборе РПЦ был избран патриархом Московским и всея Руси. 7 апреля 1925 года (25 марта по старому стилю) патриарх Тихон скончался в Москве и был похоронен в Донском монастыре. В 1989 году канонизирован Русской православной церковью.

Как пояснили в РПЦ, ковчег с частицей мощей патриарха Тихона совершает путешествие по городам России и Республики Беларусь по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Принесение началось 6 апреля и завершится 9 октября. Реликвия уже побывала в 17 городах Белоруссии и более 40 городах РФ.

Андрей Цедрик