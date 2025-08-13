Родные и коллеги простились с актером Иваном Краско

В Санкт-Петербургском государственном театре им. Комиссаржевской состоялась церемония прощания с актером Иваном Краско. Гражданская панихида прошла на большой сцене культурного учреждения, здесь собрались его коллеги, семья и поклонники творчества, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Скорбящие вспомнили его передачи по телевидению и радио. По словам близких, в последнее время Иван Иванович сильно болел и почти ничего не видел. Проститься с народным артистом России пришли актер Георгий Штиль, актер театра-фестиваля «Балтийский дом» Константин Анисимов, концертный директор господина Краско Вячеслав Смородинов.

«Мне кажется, что он был старостой нашего города, потому что был замечательным общественным деятелем, кроме замечательного таланта актера, который мог играть все — от комедии до трагедии. [...] Дай бог ему там тоже быть старостой»,— заявил Георгий Штиль.

В театр 13 августа также пришли актер Георгий Корольчук, член Союза писателей Петербурга Николай Прокудин, актер Николай Буров, артист театра им. Комиссаржевской Юрий Ершов. Актриса, депутат Заксобрания Анастасия Мельникова и вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина также присоединились к траурной церемонии.

Иван Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет. Народного артиста России похоронят на Комаровском мемориальном кладбище.

Татьяна Титаева, Полина Пучкова