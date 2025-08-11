В Петербурге откроют 18 избирательных участков на выборах губернатора Ленобласти
Горизбирком Санкт-Петербурга и избирательная комиссия Ленинградской области подписали соглашение о взаимодействии в рамках предстоящих выборов губернатора 47-го региона. Об этом в понедельник, 11 августа, в своем Telegram-канале сообщил глава ГИК Максим Мейксин.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Данное соглашение направлено на совместную работу двух избирательных систем по обеспечению реализации избирательных прав жителей Ленинградской области, которые будут находиться в Петербурге в Единый день голосования в сентябре 2025 года, уточнил господин Мейксин.
В общей сложности на территории Петербурга планируется образовать 18 экстерриториальных избирательных участков на выборах губернатора Ленобласти.
