Актера Ивана Краско похоронили на Комаровском кладбище рядом с сыном Андреем

В среду, 13 августа, на Комаровском кладбище в Петербурге похоронили народного артиста РФ Ивана Краско, умершего на 95-м году жизни. Проводить в последний путь артиста собрались близкие, друзья и коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ивана Краско похоронили в кителе и тельняшке рядом с сыном Андреем. Именно такова была последняя воля актера. Когда гроб опускали в землю, зазвучали аплодисменты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что церемония прощания с Иваном Краско прошла в этот день в Санкт-Петербургском государственном театре им. Комиссаржевской, где он проработал более 50 лет.

Андрей Цедрик