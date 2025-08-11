Мигрантам официально запретили работать курьерами-доставщиками в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства об ограничении привлечения иностранных граждан к работе курьерами-доставщиками. Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям запрещено привлекать иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

Как сообщили 11 августа в пресс-службе Смольного, к уже действующему ограничению в сфере такси добавлены виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: деятельность курьерская (ОКВЭД 53.20.3), деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта (ОКВЭД 53.20.31), деятельность по доставке еды на дом (ОКВЭД 53.20.32) и прочая курьерская деятельность (ОКВЭД 53.20.39).

Для адаптации бизнеса к новым требованиям власти Петербурга установили трехмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями, уточняется в сообщении городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце июля иностранным гражданам в Петербурге запретили трудиться в сфере легкового такси и аренды автомобилей с водителем.

Подробнее о новых правилах — в материале «Ъ-СПб» «Мигрантов высаживают из такси».

Андрей Цедрик