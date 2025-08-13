Последний путь дяди Вани

В петербургском Театре им. Комиссаржевской простились с первым народным артистом РФ Иваном Краско. Актер театра и кино умер 9 августа в возрасте 94 лет. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и 200 — в кино, включая фильмы «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель». В последний путь его проводили родственники, коллеги по театру и друзья, которые уверены, что «дядя Ваня будет звучать эхом в каждом петербургском актере».

Прощание с народным артистом Иваном Краско проходило в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Этой сцене он отдал более 50 лет. Перед началом церемонии на Итальянской улице собралась толпа желающих проводить актера в последний путь. В 10 утра всех пропустили в большой зал театра. Гроб стоял на сцене, рядом сидели близкие — бывшая супруга, двое сыновей, внук. Тут же стояли траурные венки — от киностудии «Ленфильм», сообщества театральных деятелей России, Театра им. Комиссаржевской, продюсера Александра Митрошенкова, телеведущего Андрея Малахова и других. На прощание приехали многочисленные друзья и коллеги покойного: актриса и депутат ЗакСа от «Единой России» Анастасия Мельникова, актеры Николай Буров, Юрий Кузнецов, Константин Анисимов, Георгий Штиль, Георгий Корольчук, Юрий Ершов, писатель Николай Прокудин и другие. Из чиновников на прощании присутствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, но обращения с соболезнованиями от Смольного в итоге не прозвучало.

Со сцены зачитали телеграммы от министра культуры Ольги Любимовой и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Телеграммы в память о коллеге направили также петербургские театры: Молодежный театр на Фонтанке, Большой драматический театр, Театр комедии им. Акимова, Театр музыкальной комедии.

Участники церемонии вспоминали, что многие из них в детстве слышали голос Ивана Краско в передачах на телевидении и радио. Николай Буров выразил надежду, что они продолжат звучать в эфире и что их услышат новые поколения россиян.

«Иван Иванович — вечный. Он говорил, что будет жить до 120 лет. Но если бы он ушел от нас в 120, мы бы тоже не поверили в это»,— вздохнул концертный директор артиста Вячеслав Смородинов. А затем улыбнулся, вспомнив, как сильно Иван Краско любил анекдоты — и «мог уделать Трахтенберга».

«Ему достались очень тяжелые последние годы из-за недуга, который его одолевал-одолевал и в итоге одолел»,— отметил господин Буров. По словам близких господина Краско, у него были очень сильные проблемы с глазами — в последнее время артист почти ничего не видел. А еще пережил четыре инсульта, один инфаркт и боролся с онкологическим заболеванием. Но он продолжал выступать, напомнил актер театра Комиссаржевской Юрий Ершов: «Мы ставили спектакль "Парфюмер", когда у него уже были серьезные проблемы со зрением. Но он обладал феноменальной памятью. Я зачитывал на диктофон его роль, а потом он с этим ходил, слушал и так выучил свою главную роль. Он называл меня своим проводником».

Народный артист России Георгий Корольчук отметил, что Иван Краско имел «огромный человеческий талант, кроме таланта театрального». «Если у кого-нибудь из вас возникнет желание поерничать на тему Ивана Ивановича, это будет неправильно и несердечно. Каждый человек многолюбив. И для меня он — абсолютно чистый образ»,— сказал господин Корольчук.

Наталья Вяль — третья супруга Ивана Краско – рассказала «Ъ-СПб», что после развода поддерживала с ним «более или менее дружеские отношения, иногда ироничные». Четвертой жены на прощании не было.

Иван Краско для всех был, во-первых, просто «Иван Иванычем», или «Дядей Ваней», а во-вторых — большим другом, отметил писатель Николай Прокудин. «Он был товарищем для всего города. У кого ни спросишь, все с ним были знакомы и дружили. Я и сам с этим великим человеком больше двадцати лет дружил»,— поделился он.

Актер Константин Анисимов с улыбкой вспоминал совместные просмотры матчей ФК «Зенит» на даче. Он напомнил, что Иван Краско был огромным фанатом клуба. «Он преданно болел, переживал, ругался матом, ругался не матом. Вчера в системе "Зенита" было много споров о минуте молчания перед игрой с "Рубином" (в итоге ее не было.— «Ъ-СПб»). Это не решение клуба, это решение "выше". Но я сам помолчал, посвятил минуту Ивану Ивановичу. Я очень надеюсь, что сегодня здесь появится кто-то от "Зенита"»,— заключил он.

Корреспондент «Ъ-СПб» не заметил в зале игроков или тренеров клуба, но венок от «Зенита» на сцене стоял.

Больше всех о совместной работе с господином Краско рассказывал Георгий Штиль. «Мне кажется, что он был старостой нашего города, потому что был замечательным общественным деятелем. Дай бог ему там тоже быть старостой»,— заявил он.

Артист отметил, что Иван Иванович был, в том числе, «настоящим гражданином» с активной позицией. Ранее актер был мундепом в Агалатовском муниципалитете и даже участвовал в протестах против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Сейчас, как рассказали пришедшие на церемонию знакомые Ивана Краско, он вместе с другом Денисом Сорокиным финансово поддерживал СВО и был не против того, чтобы его сыновей мобилизовали.

В конце к микрофону выбежала сиделка Ивана Краско Дарья Пашкова. Она не сдержала эмоций и в слезах просила прощения «у театра» за то, что в последнее время приходила сюда без артиста. «Благодарю своих родителей за то, что они приняли его в мою семью, в нашу семью, без всяких вопросов. Мой родной человек, я буду помнить его всегда. Спасибо большое, Ванечка, что ты был в моей жизни, я буду тебя помнить всегда»,— поделилась с пришедшими молодая сиделка Ивана Ивановича. Близкие Ивана Краско рассказали «Ъ-СПб», что девушка очень трудно переживает эту потерю.

Из театра гроб народного артиста проводили под аплодисменты. Ивана Краско похоронили на Комаровском кладбище в кителе с погонами капитан-лейтенанта. Он лежит рядом с сыном Андреем, который ушел из жизни в 2006 году. Об этом попросил сам «дядя Ваня».

Полина Пучкова