Оптимизацию пробуют на «Вкустер»

Количество магазинов «Вкустер» в Петербурге с начала года сократилось с 42 до 18, обратили внимание игроки рынка. Однако в компании по-прежнему отрицают сворачивание деятельности сети, объясняя сокращение количества торговых точек оптимизацией. Эксперты обращают внимание на продолжение снижения покупательской активности граждан и не исключают переформатирования или закрытия локальных сетей товаров первой необходимости в городах с высокой конкуренцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что сеть «Вкустер» может до конца года закрыть все свои магазины в Петербурге, «Ъ-СПб» сообщил источник на рынке. В начале года СМИ, заметив закрытие магазинов, уже предполагали, что ритейлер может уйти с рынка Северной столицы. В январе на официальном сайте сети были опубликованы адреса 42 магазинов, в настоящее время на сайте указано только 18 точек продаж. Однако и тогда, и сейчас в компании отрицают закрытие сети.

«"Вкустер" продолжает работу, оптимизируя свою сеть для устойчивого развития в текущих рыночных условиях,— ответили в компании на запрос редакции.— Закрытие отдельных магазинов — часть стратегии, направленной на повышение эффективности и качества обслуживания. "Вкустер" не уходит с рынка, а, напротив, усиливает свои позиции, концентрируя ресурсы на наиболее перспективных локациях».

По словам руководителя отдела продаж торговой сети «Вкустер» Екатерины Тверезой, концентрация на высокомаржинальных направлениях и оптимизация издержек позволят предлагать еще более качественный сервис и ассортимент в магазинах сети. «Компания продолжает работу и рассматривает новые локации и возможности для развития эффективного бизнеса в будущем»,— как и в начале года, заверила представитель сети.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Вкустер» зарегистрировано в Мурино Ленинградской области 8 мая 2020 года. Единственным учредителем компании является Валерий Улаев, владелец юрлица сети цветочных магазинов «Фантазия», а также нескольких других фирм. Выручка «Вкустера» в 2024 году составила 4,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 3%, а чистый убыток сократился на 38%, до 26,1 млн рублей.

На основных центральных улицах Санкт-Петербурга в формате стрит-ритейла в первом полугодии 2025 года в продуктовом сегменте закрытия превысили открытия в 2,5 раза, обозначает ситуацию на рынке директор департамента торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко. «Было закрыто 30 магазинов, включая сетевые продуктовые, алкомаркеты, магазины сладостей. В течение последних лет отмечается тренд на релокацию магазинов с товарами первой необходимости из центра города в жилые кварталы и комплексы»,— констатирует эксперт.

Зульфия Шиляева, старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP, делится наблюдениями, что в январе — июне текущего года снижение потребительской активности продолжалось, но категория продуктов сохраняет наименьшую волатильность. «Мы фиксируем продолжение роста оборота ритейлеров за счет продолжающегося увеличения среднего чека. Сегмент устойчивый, но испытывает давление за счет роста издержек. Вероятнее всего, цены в продуктовом ритейле продолжат рост во втором полугодии 2025 года более умеренно, так как снижение ключевой ставки ЦБ немного смягчит ситуацию»,— рассуждает аналитик.

Дмитрий Садовников, руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге, говорит, что стратегия сохранения торговых точек в высокомаржинальных направлениях может способствовать улучшению общих экономических показателей сети, но глобально вопрос конкуренции с крупными федеральными продуктовыми сетями она не решит. «У крупных игроков огромные обороты, это позволяет им закупать продукцию у производителей, поставщиков по низким ценам, которые недоступны небольшим игрокам. Ассортимент товаров "Вкустера" не сильно отличается от других крупных продуктовых сетей, поэтому конкурентных преимуществ в этом аспекте у него нет»,— замечает он.

Вячеслав Коган, директор по развитию департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг», также полагает, что концентрация на перспективных локациях и оптимизация издержек — вполне рабочая тактика, но без дополнительных мер, связанных с изменением ассортимента, оптимизацией логистики, цифровизации и повышением эффективности программ лояльности такая тактика в долгосрочной перспективе редко бывает эффективной. Сокращение ассортимента и доступности торговых точек может привести к оттоку покупателей к более крупным игрокам.

По разным оценкам, продолжает господин Коган, объем продаж на российском рынке FMCG за первые шесть месяцев 2025 года вырос примерно на 15–16%, а средний чек — на 10% по сравнению с прошлым годом. Реальное потребление остается стабильным или растет более умеренными темпами. Несмотря на то, что в конце июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 2 п. п., ее долгосрочный эффект до сих пор сдерживает покупательский спрос. «В текущей ситуации можно ожидать дальнейшей консолидации рынка FMCG. С высокой долей вероятности, в проигрыше окажутся точечные локальные форматы без четкого конкурентного преимущества, каким является лучшая локация вкупе с уникальным ассортиментом и хорошим сервисом. Поэтому закрытия или переформатирования торговых точек в городах с высокой конкуренцией могут продолжиться»,— предупреждает представитель ГК «КОРУС Консалтинг».

Татьяна Солдатова, руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner, указывает: продажи в офлайне продолжают испытывать давление из-за усиления онлайна, а покупатели становятся более экономными и избирательными в тратах. До конца года крупные игроки продолжат укрепление своих позиций через расширение сети и цифровизацию, а небольшим компаниям предстоит делать ставку на узкие ниши и оптимизированные бизнес-модели, как это демонстрирует «Вкустер». «В целом рынок продуктового ритейла в России в 2025 году сохраняет позитивный, но более взвешенный и конкурентный характер. Это требует от участников гибкости, инноваций и умения быстро реагировать на изменения потребительского спроса и внешних условий»,— заключает госпожа Солдатова.

Господин Садовников также думает, что, поскольку продукты питания всегда будут пользоваться спросом, «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл», Spar, «Семишагофф» и другие крупные игроки продолжат развитие, осваивая новые жилые районы. «Сейчас на рынке наблюдается тренд на монобренды, экологичность, здоровое питание и готовую еду, и компании, которые учитывают эти запросы, будут демонстрировать рост в этом году»,— резюмирует эксперт IBC Real Estate.

Александра Тен