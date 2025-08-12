На Серафимовском кладбище вспоминают погибших 25 лет назад подводников с «Курска»

Днем во вторник, 12 августа, на Серафимовском кладбище в Петербурге проходят торжественно-траурные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине гибели моряков атомной подлодки «Курск». Об этом с места событий сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В мероприятии принимают участие родственники погибших подводников, их близкие и друзья. Посетил церемонию также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы разделяем память и боль близких всех членов экипажа "Курск". Мы всегда будем рядом и навеки сохраним память о настоящих героях»,— заявил в своей речи глава города.

Напомним, что ровно 25 лет назад, 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск». Погибли все 118 подводников, принимавших участие в учениях. Трагедия потрясла российское и международное сообщество. Прошло больше недели с аварии до момента, когда Северный флот объявил о гибели крейсера. Следствие установило, что виновных в катастрофе нет.

Полина Пучкова, Андрей Цедрик